Экс-солистка «Миража» объяснила, как у нее появились двенадцать кошек

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина объяснила, как у нее дома появились 12 кошек. Певицу цитирует kp.ru.

По словам Гулькиной, восемь из двенадцати животных она забрала из приютов и у волонтеров, подбирающих животных на улице. Сейчас она планирует остановиться.

Двенадцатым питомцем в семье певицы стал Феликс — черно-белый кот с желтыми глазами. Его она выбрала, увидев у волонтеров пост о котенке, который грелся с другими кошками у костра, у него обгорели усы и брови.

«Но люди их грели, чтобы маленькие не замерзли! Огромная им благодарность, что спасли котят холодной зимой и заботились о них», — рассказывает она.

Четырехмесячный Феликс прижился в новом доме всего за четыре дня, громко урчит и любит сидеть на руках.

«Поскольку он молодой, сейчас он бегает и всех достает, играется круглыми сутками и зазывает других. Это невероятно ласковый кот, который сидит на руках как игрушечный — вот правда!» — хвалит питомца звезда.

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