HammAli & Navai и Seville дали концерт на высоте в 10 тысяч метров

Во время рейса Москва — Сочи перед пассажирами на борту летящего самолета выступили HammAli & Navai и Seville. Концерт, организованный «VK Музыка» и «Аэрофлот», был приурочен к началу Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), проходящему с 1 по 7 марта в Сириусе, сообщила пресс-служба мероприятия.

Для многих пассажиров концерт стал сюрпризом — музыканты появились и исполнили несколько песен внезапно, через час после взлета.

На борту были как участники ВФМ, так и популярные артисты и блогеры — Mary Gu, MIA BOYKA, Сабина Хайрова, Яна Чурикова и Лев Шагинян.

HammAli & Navai выступили с несколькими песнями, включая популярную «Птичку».

«Такого опыта у нас еще не было и получилось просто супер. В прошлом году «VK Музыка» нас приглашала выступать в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе!» — сообщил дуэт.

Seville исполнила «Куклу», «Чувства», «Качели» и другие треки.

«Обожаю такие неземные форматы в нашей индустрии», — добавила певица.

В рамках фестиваля при поддержке «VK Музыки» также пройдут концерты с участием Кати Лель, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Cream Soda, DJ Федора Фомина.

Полная запись концерта в небе появится в сообществе «VK Музыки».

Ранее стало известно, что любой желающий сможет стать участником ВФМ с помощью метавселенной Сбера.