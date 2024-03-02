Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

HammAli & Navai и Seville дали концерт на высоте в 10 тысяч метров

HammAli & Navai и Seville выступили для пассажиров в самолете

Во время рейса МоскваСочи перед пассажирами на борту летящего самолета выступили HammAli & Navai и Seville. Концерт, организованный «VK Музыка» и «Аэрофлот», был приурочен к началу Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), проходящему с 1 по 7 марта в Сириусе, сообщила пресс-служба мероприятия.

Для многих пассажиров концерт стал сюрпризом — музыканты появились и исполнили несколько песен внезапно, через час после взлета.

На борту были как участники ВФМ, так и популярные артисты и блогеры — Mary Gu, MIA BOYKA, Сабина Хайрова, Яна Чурикова и Лев Шагинян.

HammAli & Navai выступили с несколькими песнями, включая популярную «Птичку».

«Такого опыта у нас еще не было и получилось просто супер. В прошлом году «VK Музыка» нас приглашала выступать в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе!» — сообщил дуэт.

Seville исполнила «Куклу», «Чувства», «Качели» и другие треки.

«Обожаю такие неземные форматы в нашей индустрии», — добавила певица.

В рамках фестиваля при поддержке «VK Музыки» также пройдут концерты с участием Кати Лель, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Cream Soda, DJ Федора Фомина.

Полная запись концерта в небе появится в сообществе «VK Музыки».

Ранее стало известно, что любой желающий сможет стать участником ВФМ с помощью метавселенной Сбера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами