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«Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры

Критики высоко оценили сиквел «Дюны» режиссера Дени Вильнева

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Warner Bros. Pictures

Критики и первые зрители высоко оценили фильм «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева. Об этом говорят рейтинги картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Кинообозреватели оставили 94% положительных рецензий на картину. Таким образом, сиквел обогнал первую «Дюну», у которой сейчас 83% положительных отзывов.

Зрительский рейтинг составил после премьеры 95% (у первой картины 90%).

Говоря о положительных сторонах второй «Дюны», критики отмечают ее интересный сценарий и зрелищность и соглашаются, что сиквел вышел интереснее первой части.

Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

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