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Ваня Дмитриенко и Катя Лель споют с участниками «Новой Фабрики звезд»

Участники «Новой Фабрики звезд» споют с Катей Лель в первом отчетном концерте

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ТНТ

Звезды российской эстрады споют вместе с участниками шоу «Новая Фабрика звезд» в первом отчетном концерте проекта. Об этом «Газете.Ru» сообщил канал ТНТ.

Хиты вместе с начинающими артистами исполнят Клава Кока, Валерия, Катя Лель, Артем Качер, Ваня Дмитриенко, Звонкий, Игорь Николаев и другие артисты.

Выпуск откроют наставники — Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Они исполнят микс из своих суперхитов «Крошка моя» и «WWW».

В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки — телеведущий, автор и исполнитель песен Лео Канделаки, участница «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

После концерта участники «Новой Фабрики звезд» отправятся в звездный дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. Ежедневное реалити о событиях в доме будет выходить на ТНТ в 9.00.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» выйдет на ТНТ 3 марта.

Накануне вдова Михаила Круга Ирина призналась, что ее сын Александр не боится хейта из-за участия в проекте «Новая Фабрика звезд».

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