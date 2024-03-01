«Огребла хейта»: новый альбом Пугачевой назвали имитацией деятельности

Новым альбомом «P.S» певица Алла Пугачева пытается продемонстрировать активную деятельность и напомнить о своей значимости, убежден журналист, музыкальный обозреватель газеты Владимир Полупанов. Альбом состоит из старых композиций, так как исполнительница давно не записывает новых песен, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, в сети вышел первый за 16 лет альбом Пугачевой «P.S», доступный на стриминговых платформах. В него вошли 20 композиций с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году. По мнению Полупанова, альбом готовился уже давно – задолго до начала спецоперации.

«Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта, – завил он. – Думаю, что она сделала это и для себя, и для публики, потому что многие люди, которые хейтят сегодня Пугачеву, не застали ее, когда она активно выступала, давала концерты, многие молодые люди знают ее просто как супругу Максима Галкина» (признан в РФ иностранным агентом).

Концерт в Кремле Полупанов назвал финальным концертом в карьере Пугачевой как певицы. В России осталось много поклонников ее песен, которые написали именитые поэты и композиторы, заключил он.

Музыкальный критик ранее сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов.