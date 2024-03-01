Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Огребла хейта»: новый альбом Пугачевой назвали имитацией деятельности

Музыкальный обозреватель Полупанов: Пугачева имитирует активную деятельность

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Новым альбомом «P.S» певица Алла Пугачева пытается продемонстрировать активную деятельность и напомнить о своей значимости, убежден журналист, музыкальный обозреватель газеты Владимир Полупанов. Альбом состоит из старых композиций, так как исполнительница давно не записывает новых песен, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, в сети вышел первый за 16 лет альбом Пугачевой «P.S», доступный на стриминговых платформах. В него вошли 20 композиций с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году. По мнению Полупанова, альбом готовился уже давно – задолго до начала спецоперации.

«Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта, – завил он. – Думаю, что она сделала это и для себя, и для публики, потому что многие люди, которые хейтят сегодня Пугачеву, не застали ее, когда она активно выступала, давала концерты, многие молодые люди знают ее просто как супругу Максима Галкина» (признан в РФ иностранным агентом).

Концерт в Кремле Полупанов назвал финальным концертом в карьере Пугачевой как певицы. В России осталось много поклонников ее песен, которые написали именитые поэты и композиторы, заключил он.

Музыкальный критик ранее сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами