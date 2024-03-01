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Власти Салехарда и представитель Киркорова опровергли, что он собирался спеть на Дне оленевода

Пресс-секретарь Киркорова: поездка певца на День оленевода в Селехард — фейк

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров не будет выступать на Дне оленевода в Салехарде, а вопрос его участия в празднике даже не обсуждался. Об этом сообщили власти города в своих соцсетях, а представители Киркорова подтвердили «Газете.Ru».

«Организаторы Дня оленевода в Салехарде не рассматривали и не рассматривают варианты приглашения на мероприятие Филиппа Киркорова или других эстрадных исполнителей», — сообщили в Салехарде.

Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская подтвердила «Газете.Ru», что все сообщения о переговорах о визите Филиппа Киркорова в Салехард на День оленевода не более, чем слухи.

«[Это] фейк», — сказала Успенская «Газете.Ru».

О том, что Филипп Киркоров может выступить на Дне оленевода в Салехарде, сообщал Telegram-канал «Погоны и Галстуки». Якобы предполагалось, что визит поп-короля в столицу Ямала должен был состояться с 23 по 24 марта.

День оленевода в Салехарде в этом году отмечает 90-летие, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, праздник «стал визитной карточкой региона».

Ранее Филипп Киркоров заявил об «отмене себя самого».

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