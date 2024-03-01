«Корни» сравнили Shaman с Майклом Джексоном из-за сценических образов

Группа «Корни» в разговоре с NEWS.ru высоко оценили сценические костюмы Shaman, сравнив его с Майклом Джексоном.

«Shaman — нормальный парень, молодец, продвинулся. Сделал правильный выбор в плане музыкальном. Круто. Сейчас это то, что надо делать. Это актуально как никогда. Он молодец, он понял, в какую струю надо работать, словил фишку. Круто, мне нравятся его костюмы, прям Майкл Джексон», — отметили «Корни».

Также исполнители отметили, что нельзя не оценить высокие вокальные данные Shaman, который, по мнению «Корней», очень круто поет.

Недавно певица Вика Цыганова заявила, что Shaman несколько лет не мог добиться успеха из-за неподходящих продюсеров. Самым неудачным опытом в жизни исполнителя она назвала его совместную работу с певицей Аллой Пугачевой. Позднее с Shaman работала певица Пелагея, заметившая его в шоу «Голос». Цыганова назвала сфальсифицированными итоги финала шоу, по которым начинающий исполнитель занял второе место.

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