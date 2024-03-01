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В Москве завершились съемки фильма «Плевако» с Безруковым в роли культового адвоката

Завершились съемки исторического детектива «Плевако» с Безруковым в главной роли

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Телекомпания НТВ

В Москве окончились съемки исторического детектива «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Об этом пишет «НТВ».

«Плевако называли гением юриспруденции. Его ораторское искусство, сила убеждения и актерское мастерство были совершенно уникальны. На его слушания покупали билеты и ходили как в театр. Именитые актеры приходили, чтобы посмотреть, как ведет дело Федор Никифорович Плевако», — заявил Безруков.

Актер отметил, что шоураннеры проекта решили изменить имя главного героя, чтобы подчеркнуть: фильм опирается на историческую действительность, но является по большей части художественным вымыслом. По словам Безрукова, фильм снимали с большим уважением к легендарному адвокату, который славился своим красноречием и умением вести любые дела.

«Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако», — резюмировал Безруков.

Режиссером проекта выступила Анна Матисон, дата релиза пока неизвестна.

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