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Виктория Боня назвала причину расставания с женихом

Телеведущая Виктория Боня рассталась с женихом из-за разницы в возрасте

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым из-за разницы в возрасте.

Боня на 14 лет старше Гасанова. Телеведущая уточнила, что разница во возрасте стала одной из причин разрыва. Она объяснила, что были и другие.

«Руслан потрясающий молодой человек и очень любил меня, также как и я любила его. Просто иногда люди должны давать друг другу «воздуха», — поделилась телеведущая.

Виктория Боня два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. Боня заявляла, что не подталкивала возлюбленного к разводу, а просто общалась с ним по-дружески.

По словам Бони, у них завязались отношения после того, как Гасанов объявил жене о расставании. Телеведущая также отмечала, что бракоразводный процесс затянулся из-за супруги предпринимателя. 13 февраля Боня объявила о расставании с возлюбленным. Блогерша и бизнесмен разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения.

Ранее Виктория Боня объяснила, почему полгода не может вернуться в Монако.

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