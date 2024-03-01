Mia Boyka взяла аскезу: «Мне нужна помощь»

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что взяла аскезу от мучного и сахара на три недели.

Бойко обратилась к поклонникам, признавшись, что ей нужна их помощь. Артистка рассказала, что хочет отчитываться каждый день перед фанатами в соцсетях, что не ела мучное или сахар. В случае, если это не произошло, она попросила писать ей в личные сообщения.

Бойко призналась, что испытывает комплексы по поводу внешности. К примеру, ей периодически кажется, что она толстая. Из-за этого певица старается похудеть еще больше.

«А еще у меня загоны касаемо конкретных частей тела. К примеру, я уверена, что у меня толстые руки, поэтому я почти всю свою жизнь ходила с длинными рукавами и никогда не открывала руки», — поделилась артистка.

27-летняя Бойко отметила, что сильно переживает из-за начала старения. Она спросила у поклонниц, испытывают ли они то же самое.

«Хочу понять только — мне здесь нужна помощь психолога или у всех девочек такое бывает?» — заявила певица.

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