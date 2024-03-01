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Продюсер объяснил, почему в России отменяют гастроли Анны Асти

Продюсер Рудченко напомнил, что Анна Асти не извинялась после вечеринки Ивлеевой

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Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Абзацем» объяснил отмену концертного тура Анны Асти отсутствием извинений после вечеринки Насти Ивлеевой.

«Мне казалось, что к весне ситуация с «голой» вечеринкой уже должна была разрешиться, ведь большинство ее участников раскаялись – они поехали в Донбасс. А Анна не поехала пока никуда. Сейчас у нее отменяются концерты. Она улетала на каникулы в связи с проблемами со здоровьем, возможно, из-за этого она и не смогла совершить какой-то жест», — отметил Рудченко.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер уточнил, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

Анна Asti после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года лишилась 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива.

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