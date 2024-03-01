Жена Алибасова заявила, что его «то хоронят, то воскрешают»

Продюсер Бари Алибасов находится дома с женой в «100% хорошем состоянии». Об этом шоумен заявил «Газете.Ru». Алибасов отметил, что посещал больницу для сдачи анализов, а его «уже похоронили».

«Слышал, что вы меня похоронили. Почему вы решили, что я был в больнице? Нет, мы были в больнице, [сдавали] анализы. Анализы все хорошие, все прекрасные. [Чувствую себя] точно так же, как и неделю назад, и год назад, и пять лет назад. Сдавать анализы мы ездили, это естественный процесс. Каждый человек так или иначе пытается проанализировать, в каком состоянии он. У меня 100% хорошее состояние. Здоровья вам такого же, как у меня, потому что вы тогда будете самый здоровый человек в Москве», — ответил Алибасов на просьбу прокомментировать свое состояние после выписки.

Супруга и помощница продюсера Елена Калинина сказала «Газете.Ru», что больше не хочет давать комментарии про состояние Алибасова.

«Это — и все. Больше интервью давать не будем, потому что это, блин, то хоронят — миллион звонков, то воскрешают», — отметила она.

25 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. Супруга продюсера тогда сообщала «Газете.Ru», что он попал в больницу из-за повышенного давления. Алибасова держали в реанимации, чтобы он не мог сбежать из больницы.

Ранее сын Алибасова заявил, что ухудшение здоровья шоумена связано с половой активностью.