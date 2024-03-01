Участники группы «Корни» вспомнили, как поклонницы расписали помадой их автобус

Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал в беседе с NEWS.ru, что фанатки расписывали помадой автобус коллектива.

Бердников отметил, что за время существования группы происходило множество интересных историй, связанных с фанатами. К примеру, он вспомнил как во время давних гастролей поклонницы стояли на улице в 20-градусный мороз и выкрикивали имена участников.

«Мы один раз на огромном автобусе застряли в снегу, двухэтажный автобус, огромный, и девчонки вытолкали его», — поделился Бердников.

В июне 2023 года Бердников рассказал, что во время одного из концертов фанатки подарили трусы с его фотографиями. Артист признался, что сохранил презент. Трусы со снимками артиста лежат у него дома. Также певец хранит целый ящик с письмами и подарками от поклонниц.

«Корни» были основаны в 2002 году. В 2003-м коллектив представлял Россию на международном музыкальном конкурсе «Евробест» в Каннах. Группа заняла 6-е место с песней группы Queen «We Will Rock You». В 2004-м коллектив получил награду «Золотой граммофон» за песню «С днем рождения, Вика!».

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