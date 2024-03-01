Джиган и Самойлова раскрыли, зачем экономят при переезде

Рэпер Джиган и его жена, модель Оксана Самойлова, признались в беседе с Super, что стараются экономить при переезде.

Самойлова рассказала, что сейчас арендует дом в три раза дешевле предыдущего. Джиган объяснил, что это связано с большим размером их семьи.

«Мы экономим — как многодетная семья», — поделилась модель.

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

Джиган отметил, что он и жена раньше не задумывались о пополнении в семье из-за жилья. По словам артиста, они жили в достаточно большом доме, однако в нем не было лишних спален. Сейчас пара переехала, и у них появилось место для еще одного ребенка.

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