Бари Алибасов планирует вернуться к работе после выписки

Шоумена Бари Алибасов выписали из больницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, сейчас продюсер чувствует себя хорошо и планирует вернуться к работе.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. 6 февраля Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. Она заявила, что 76-летний артист находился в реанимации.

Недавно сын Алибасова Бари рассказал о нескольких причинах, по которым у отца могли произойти проблемы со здоровьем. Мужчина считает, что ухудшения отца связаны с его «высокой половой активностью» и перенесенной коронавирусной инфекцией.

По словам Алибасова-младшего, врачи диагностировали отцу неподтвержденный инсульт. Он пояснил, что жена продюсера Елена Калинина вовремя успела вызвать скорую помощь, не дав развиться инсульту. Он также опроверг слухи о том, что у отца появились проблемы с памятью.

Ранее сообщалось, что Джиган и Самойлова задумались о пятом ребенке.