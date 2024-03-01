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В сети вышел новый альбом Пугачевой

«КП»: в новый альбом Пугачевой вошли песни с юбилейного концерта

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Об этом сообщает kp.ru.

В альбом Пугачевой «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

«P.S» вышел на многих известных музыкальных платформах.

Альбом состоит из таких песен, как «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Все хорошо, ничего не случилось», «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Серое пальто», «Не делайте мне больно, господа», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела», «Мой друг», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «На землю выпала роса».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

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