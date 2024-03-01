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Звезду «Холостяка» обманули на Неделе моды в Милане

Модель Яна Сапета отдала мошенникам 300 тыс. рублей в Милане

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Кадр из шоу «Холостяк»/ТНТ

Модель и блогерша Яна Сапета сообщила в беседе с kp.ru, что стала жертвой мошенников.

Сапета рассказала, что злоумышленники представились агентами, которые обещали провести ее на Неделю моды в Милане. Она заплатила 300 тысяч рублей мошенникам за якобы пять показов. Аналогично сделала ее подруга.

«Перед показами она внезапно сообщала нам, что все отменилось, и мы не сможем попасть, а на один из показов вообще дала нам пригласительные, зарегистрированные на других людей. Я потребовала у нее вернуть хотя бы половину суммы, но она ничего не вернула», — рассказала модель.

По словам Сапеты, позже она узнала, что это очень распространенная схема среди мошенников, обманывающих людей, которые пытаются попасть на Неделю моды. Блогерша планирует обратиться в суд.

Сапета известна по шоу «Холостяк». Она стала победительницей девятого сезона проекта в 2022 году.

Сапета уточнила, что ей удалось попасть на Неделю моды, несмотря на инцидент.

«Мне повезло, что бренды знали меня и как блогера, и как участницу известного проекта», — поделилась блогерша.

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