Джиган раскрыл секрет похудения

Рэпер Джиган признался в беседе с NEWS.ru, что похудел с помощью тренировок и правильного питания.

Джиган отметил, что занимался своим здоровьем сам без помощи диетологов и врачей. Его жена, модель Оксана Самойлова уточнила, что артист придерживался очень строгой диеты. Она отметила, что не помогала супругу в похудении. По словам Самойловой, она следит только за собой.

«Он год был просто на таком строгаче», — заявила модель.

Джиган опроверг наличие стресса в жизни. Исполнитель добавил, что сейчас может позволить себе алкоголь. При этом он отказался от лимонадов.

«У меня был стресс, когда я был жирный. Был стресс, а сейчас пресс», — поделился рэпер.

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В январе Самойлова призналась, что ходит к психиатру с августа 2023 года. Она обратилась к специалисту из-за легкого психического расстройства. По словам звезды, ее невроз «перешел границы дозволенного».

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