Блогер Лилия Абрамова о Дане Милохине: «Он очень добрый мальчик»

Тиктокер Даня Милохин является педагогически запущенным и инфантильным, однако в то же время добрым человеком. Об этом телеканалу «360» заявила актриса и блогер Лилия Абрамова, известная как Татарка FM.

По ее мнению, Милохин не смог понять, что такое Родина, потому что жил в детском доме. Блогер призналась, что относится к нему как к 10-летнему ребенку несмотря на то, что он уже совершеннолетний.

«Он очень добрый мальчик. У него нет агрессии, нет зависти», — сказала она.

При этом то, что он нравится детям и подросткам, может указывать на то, что в нем есть хорошие качества, уточнила блогер.

«Что можно хотеть от ребенка, который вырос в детском доме? Как человек может любить государство, в котором его никто никогда не любил?» — заметила Абрамова.

Она также добавила, что ему пошло бы на пользу, если бы он пошел в армию.

До этого Даня Милохин предположил, что уход из проекта «Ледниковый период» сделал его врагом в глазах общественности.

В сентябре 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. После этого Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин объяснил, почему вышел на первый боксерский бой с флагом России.