Нюшу заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе

Певица Нюша (Анна Шурочкина — настоящее имя) вышла в свет без обручального кольца. Об этом сообщает Super.

Поклонники предположили, что у Нюши случился разлад в семье. Как отмечает издание, Шурочкина проигнорировала просьбу прокомментировать отсутствие аксессуара. Менеджер артистки заявил, что пока не может ответить на этот вопрос.

Слухи о разводе Нюши и бизнесмена Игоря Сивова появились в январе. Тогда фанаты заметили, что на одном из снимков артистка предстала без обручального кольца. Также на тот момент у звезды не было совместных снимков с мужем с ноября 2023 года.

18 января директор певицы Нюши Денис Орлов опроверг информацию о разводе исполнительницы с мужем Игорем Сивовым. Он заявил, что слухи о расставании преувеличены.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Свадебная церемония пары состоялась на Мальдивах. В 2018-м певица родила дочь. Девочку Серафимой-Симбой в честь главного персонажа ее любимого мультфильма «Король Лев». В декабре 2021-го у артистки и бизнесмена появился сын Саффрон.

В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова.

Ранее Мария Погребняк рассказала, что ей помогло пережить развод с мужем.