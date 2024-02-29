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В Москву вернется фестиваль «Стереолето»

Петербургский фестиваль «Стереолето» приедет летом в Москву

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Фестиваль «Стереолето»

Музыкальный фестиваль «Стереолето» пройдет 6 июня в московском саду «Эрмитаж». Об этом сообщается в соцсетях фестиваля.

«Фестиваль проходил в Москве четыре раза, — в 2006, 2007, 2008 и 2016 годах, — и был отлично принят публикой: в этом году он обещает быть еще более захватывающим -— на московской сцене выступят самые яркие музыканты из России и других стран», — сказано в сообщении.

В числе артистов, которые будут на фестивале, такие звезды, как Лев Лещенко, Хаски, Найк Борзов, Антоха МС, электронный дуэт из Израиля SHIRAN и др.

15 и 16 июня «Стереолето» пройдет в Санкт-Петербурге на площадке «Севкабель Порт». На нем выступят: Хаски, Моя Мишель, Дора, Сироткин, Обе Две и др. В прошлом году фестиваль посетили 15 тыс. человек, а выступили более 30 артистов.

В 2022-м на «Стереолете» отменили выступление певицы Манижи, высказавшейся против спецоперации России на Украине. Это случилось после того, как против появления артистки на сцене высказались ряд Telegram-каналов, а также актриса Мария Шукшина.

Ранее сообщалось, что уехавший из России внук Пугачевой выступит в США за $40.

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