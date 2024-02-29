Милявская уехала из России после «голой» вечеринки

Певица Лолита Милявская уехала из России на свою «дальнюю дачу» в Болгарию. Об этом сообщила артистка в соцсетях.

Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео со своего сада за границей и похвасталась елью, которую она успела подрезать по приезде. Артистка также рассказала подписчикам, что купила обратные билеты в Россию, однако ей пришлось их сдать из-за болезни собаки. Пес вступил в «неравную драку» с другими собаками и получил серьезные травмы. Артистка осталась в Болгарии, чтобы убедиться, что питомец справится без нее.

При этом, отмечает kp.ru, не все подписчики Милявской поверили, что певица хочет остаться в Болгарии только из-за пса. По данным издания, артистка может получить ВНЖ этой страны. Пару лет назад Милявская уже перевезла маму и дочь в Болгарию.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась» после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и последовавших за этим отмен концертов.

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

Ранее продюсер предрек Ивлеевой будущее на госслужбе.