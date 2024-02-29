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Юлия Пересильд рассказала, как выясняет отношения с дочерьми: «Страсти на кухне»

Актриса Пересильд заявила, что в их семье не принято скрывать негативные эмоции

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Пресс-служба ВГТРК

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что в их семье не принято скрывать негативные эмоции, поэтому она с дочерьми нередко выясняет отношения на кухне. Об этом пишет «СтарХит».

«Со стороны мы часто выглядим как балаган: кричим, хохочем, поем, бегаем, топаем. Кого-то такая обстановка дома раздражала бы. Но для меня в этом есть честность. Я не умею, приходя со съемочной площадки, делать вид, что свежа, спокойна и готова наводить порядок. И дети у меня такие же», — подчеркнула Пересильд.

По словам артистки, «на кухне разгораются страсти», когда все девушки семьи в сборе, однако актриса не считает это ссорой, так как градус напряжения моментально снижается, как только все участники диалога высказали свою позицию. Пересильд вспомнила, что однажды из-за съемок пропустила 42 звонка от дочерей, в тот момент артистка осознала, насколько сильно им нужна.

Пересильд официально не была замужем, но воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 14 лет, а младшей, Марии, 10 лет. Артистка в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако она не препятствует их общению.

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