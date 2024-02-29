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Антон Зацепин оправдался перед Дубцовой за слова о незаслуженной победе на «Фабрике звезд»

Певец Зацепин заявил, что Ирина Дубцова была достойна победы на «Фабрике звезд»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Антон Зацепин в интервью «СтарХиту» заявил, что Ирина Дубцова была достойна победы на телешоу «Фабрика звезд».

«В общем-то, я много хвалебных слов ей адресовал. Ира же услышала то, что услышала. Действительно, у шоу-бизнеса свои правила игры, и Ира очень грамотно их усвоила. А я не тот человек, который играет по правилам, которые ему не подходят. Не знаю, чего она так кипятится», — оправдался Зацепин.

По словам артиста, он и не предполагал, что из-за его слов исполнительницу начнут беспокоить звонками журналисты. Зацепин заверил, что не хотел докучать Дубцовой и напомнил, что артистка сейчас находится в топе российской эстрады. Музыкант считает, что певица должна быть «спокойна и счастлива», так как многие бывшие участники проекта и вовсе открестились от звания «фабриканта».

В апреле 2023 года Антон Зацепин заявил, что «начальство» продвигало Ирину Дубцову к победе на «Фабрике звезд». «Решили, что для этого парня уж слишком офигеть будет, мол, приперся откуда ни возьмись и еще всех надрал. Все-таки некоторых артистов вели», — утверждал он.

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