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Анфиса Черных назвала Хабенского «актерской глыбой»

Актриса Анфиса Черных призналась в любви к Хабенскому

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Актриса Анфиса Черных призналась в беседе с aif.ru, что безумно любит и обожает коллегу Константина Хабенского.

Черных назвала Хабенского «актерской глыбой», которая помогла ей в профессии. По словам артистки, на съемках фильма «Географ глобус пропил» актер поддерживал ее и направлял. Она уточнила, что тогда была еще молода и неопытна.

«Когда ты сам еще совершенно слеп, такой партнер, как Константин Юрьевич, — настоящий подарок. Поэтому я его безумно люблю, обожаю. И если встречаемся сейчас, то это всегда объятья и очень теплые эмоции», — поделилась актриса.

Черных отметила, что фильм «Географ глобус пропил» был номинирован на премию «Ника» и был показан на международных фестивалях. Однако, несмотря на успех картины, по словам актрисы, у нее не было звездной болезни.

«Я была уже старше, понимала, что постичь актерскую профессию — это не поле перейти. И что, несмотря на все лавры, нужно еще пахать и пахать», — заявила артистка.

Анфиса Черных дебютировала в кино в 2009 году. Она снялась в социальной драме режиссера Бориса Грачевского «Крыша». Сейчас в ее фильмографии более 20 работ.

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