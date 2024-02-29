Суд снова отказал Алибасову в иске к магазину оргтехники

Пресненский суд Москвы вернул музыканту Бари Алибасову иск против магазина оргтехники. Об этом сообщили на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Причиной возвращение стало то, что не были исправлены недостатки искового заявления и документов.

25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео». Помощница артиста Елена сообщила «Газете.Ru», что причиной подачи искового заявления стала неисправная техника, купленная в магазине.

По словам помощницы Алибасова, музыкант купили игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, но он «не тянул даже танчики». Речь идет о компьютерной игре World of Tanks. Технику несколько раз относили на ремонт, но ноутбук продолжал «тормозить», утверждает сторона Алибасова.

«Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь досудебно. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело», — рассказала помощница музыканта.

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