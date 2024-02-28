Продюсер оценил перспективу отмены Агутина

Певцу и композитору Леониду Агутину и его супруге, певеце Анжелике Варум, не угрожает «отмена» в России, предположил продюсер Сергей Лавров. Его цитирует News.ru.

По его словам, Агутин и Варум ведут себя спокойно, не вызывающе, и не раздражают поклонников, в отличие от певицы Кристины Орбакайте, которая во время концерта в Израиле станцевала на сцене с матерью, певицей Аллой Пугачевой, и шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

«Здесь все напряглись: Орбакайте пляшет с иноагентом, а потом поехала здесь деньги зарабатывать», — объяснил он.

Также Лавров напомнил, что Агутин хороший музыкант, входит в топ самых востребованных артистов, его любит публика, а его «артистичность перевешивает политичность», при этом «он ничего такого и не говорит».

Известно, что, в отличие от Галкина, Агутин не высказывается на тему специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года после начала СВО его жена Анжелика Варум призывала политиков сесть за стол мирных переговоров.

Ранее Леонид Агутин выпустил клип к фильму «Онегин» в образе Александра Пушкина.

Ранее Игорь Петренко рассказал о своих долгах по алиментам.