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«Перерезал пуповину»: тетя Гогена Солнцева ответила на слухи о его отцовстве

Тетя шоумена Гогена Солнцева Светлана подтвердила, что он стал отцом

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solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тетя шоумена Гогена Солнцева Светлана Черепанова ответила на слухи о его отцовстве. Ее слова приводит «СтарХит».

Она подтвердила, у 43-летнего Солнцева несколько дней назад действительно родился здоровый сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра.

«Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину», — сказал он.

По словам Черепановой, имя младенцу пока не дали, но думают назвать Елизар или Клавдий. О матери ребенка она предложила спросить самого Солнцева.

«Убеждена, что в ближайшее время он все расскажет. Пока он весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах», — заявила она.

Знакомая шоумена, продюсер Диана Бичарова до этого сообщала, что Солнцев вряд ли стал отцом и рассказал о рождении ребенка только для нового шоу.

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