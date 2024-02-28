Концерты Matrang перенесли из-за его лечения в рехабе

Сестра рэпера Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) Наталья перенесла все его концерты на неопределенный срок из-за состояния здоровья артиста, которому предстоит лечение в рехабе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По ее словам, в апреле запланированные ранее концерты точно не состоятся вопреки заверениям организаторов. По плану они должны были состояться в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

Она уточнила, что Алан пробудет в клинике как минимум год, и открыла сбор средств на лечение. Чеки и отчетность она показывать не будет.

В беседе с изданием представители петербургской площадки заявили, что с ними по поводу отмены или переноса никто не связывался.

21 февраля рэпер Matrang прилетел в Россию и лег в реабилитационную клинику. Сестра Matrang подтвердила журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов. Она заверила, что сейчас музыкант будет некоторое время находиться на лечении, в этот период певец не сможет поддерживать связь с поклонниками.

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