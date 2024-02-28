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Севший в пшеничном поле под Новосибирском самолет хотят сделать экспонатом

Глава Убинского района Конюк захотел сделать севший под Новосибирском самолет экспонатом

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Алексей Мальгавко/Reuters

Глава Убинского района Олег Конюк заявил, что хочет сделать севший в пшеничном поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» экспонатом для местных жителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Конюк предлагает выставить самолет в селе, возле которого он совершил аварийную посадку, а не разрезать на металлолом. По мнению главы района, самолет можно будет установить на видное место в память об аварийной посадке, после которой все остались живы.

В «Уральских авиалиниях» отказались от комментариев по поводу стоящего в поле «Аэробуса» — там уточнили, что расследование аварийной посадки еще не завершено, а потому говорить о судьбе судна пока рано.

12 сентября 2023 года Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.

В январе 2024 года стало известно, что судно могут распилить на металлолом.

Ранее стало известно, что комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снова выйдет на больших экранах.

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