«Бриллиантовую руку» снова покажут в кино

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снова выйдет на больших экранах. О повторном прокате картины 1969 года сообщил «Газете.Ru» медиахолдинг «Цифровое Телевидение».

Также в российский прокат выйдут фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», их показы приурочены к столетию Киноконцерна «Мосфильм», список фильмов был составлен после опроса потенциальных зрителей. Все фильмы восстановлены реставраторами «Мосфильма» и воссозданы в формате 4К в красках и звуке, задуманных авторами.

«Эти киношедевры мы покажем в кинотеатрах по всей России в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино». Кстати, в истории современной России «Бриллиантовая рука» будет показана на большом экране впервые», — рассказал генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберт Гндолян.

До этого в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в повторный прокат выпускали картины «Асса», «Покровские ворота», «Кин-дза-дза!». Причем «Покровские ворота», «Ширли-мырли». При этом «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.

Накануне стало известно, что новогодний фильм по мотивам «Бриллиантовой руки» выйдет на ТНТ 31 декабря 2024 года.

Над созданием нового фильма будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику: «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!».

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