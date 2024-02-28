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Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью после госпитализации

Mash: продюсер Алибасов после инсульта не может вспомнить свое местоположение

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alibasov_nana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Продюсер Бари Алибасов после госпитализации с инсультом не может вспомнить, где он находится. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал, в результате стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у продюсера группы «На-На» резко ухудшились когнитивные способности. В частности, Алибасова сильно раздражают врачи, так как он не понимает, что они от него хотят.

Mash уточняет, что иногда продюсер переходит на крик, в такие моменты персоналу больницы приходится по несколько раз объяснять, что им предстоит сделать. Если медики терпеливо и корректно объясняют Алибасову суть происходящего, продюсер на время успокаивается и приходит в себя.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. 6 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. По ее словам, 76-летний артист находится в реанимации, так как может сбежать из больницы.

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