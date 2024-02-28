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Госпитализированный с инсультом Бари Алибасов готовится к выписке

Певец Владимир Политов заявил, что Бари Алибасова перевели в обычную палату

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Участник группы «На-На» Владимир Политов признался, что шоумен Бари Алибасов хорошо себя чувствует после госпитализации. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня перевели в общую палату, завтра привезут домой», — отметил певец.

В то же время Политов уточнил, что у Алибасова не было инсульта, отметив, что артист находится в сознании. При этом накануне сын Алибасова признавался, что врачи диагностировали шоумену неподтвержденный инсульт. Он также рассказал о причинах, по которым с отцом мог случиться недуг. Алибасов-младший заявил, что проблемы со здоровьем у продюсера произошли на фоне «высокой половой активности» и перенесенной коронавирусной инфекции.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве.

26 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. По ее словам, 76-летний артист находится в реанимации, так как может сбежать из больницы.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) может лишиться замка в Грязи по новому закону.

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