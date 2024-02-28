У «чиновника из Уссурийска» серьезные проблемы со здоровьем: «Прикован к кровати»

Зампредседателя думы Спасского муниципального района Вячеслав Гнездилов сообщил в соцсетях, что актер Андрей Неретин «практически прикован к кровати» из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Диагноз — асептический некроз тазобедренного сустава. Решается вопрос об операции по замене сустава, выставлении группы инвалидности», — рассказал Гнездилов.

Он уточнил, что сейчас Неретин находится в сложной жизненной ситуации: он остался без средств к существованию и живет в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска. По словам чиновника, актер «делает определенные шаги» для выздоровления — он бросил пить и курить, а также ищет варианты, чтобы сделать операцию по квоте.

Андрей Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председатель исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа».

В ноябре 2021 года стало известно, что против автора шоу о «депутате» Наливкине возбудили уголовное дело.

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