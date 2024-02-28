Сын Бари Алибасова раскрыл причину ухудшения состояния шоумена

Сын шоумена Бари Алибасова Бари рассказал о трех причинах, по которым у отца мог случиться инсульт. Его слова передает «Пятый канал».

«Он переживает из-за того, что не может подарить любимой 100 лямов и всю квартиру. Он стрессует последнее время из-за того, что понимает, что полквартиры не на нем», — заявил родственник.

Алибасов-младший также считает, что проблемы со здоровьем у продюсера могли также возникнуть из-за «высокой половой активности» и перенесенной коронавирусной инфекции.

Сын уточнил, что сейчас шоумен находится в реанимации. Врачи диагностировали ему неподтвержденный инсульт.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве.

26 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. По ее словам, 76-летний артист находится в реанимации, так как может сбежать из больницы.

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