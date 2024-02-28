Малахов назвал идеальный подарок на все случаи жизни

Телеведущий Андрей Малахов признался в беседе с «Пятым каналом», что считает цветы самым лучшим подарком.

Малахов отметил, что, по его мнению, букеты нужно дарить как на праздники, так и без них. Он назвал подобный презент «идеальным решением». Телеведущий уточнил, что сам дарит своей жене цветы без повода.

«Мне кажется, под праздник это ожидаемо и не очень интересно», — объяснил шоумен.

Малахов женат на журналистке Наталье Шкулевой с 2011 года.

22 февраля Малахов признался, что с юности хотел работать на телевидении. Он рассказал, что свою первую практику на факультете журналистики проходил в программе «Доброе утро».

Малахов заявил, что в его успех верила Елена Миронова. По словам шоумена, телеведущая его поддерживала и приносила модную одежду сына.

Андрей Малахов начал свою карьеру в 2007 году, став главным редактором издания «СтарХит». Он вел такие проекты, как «Малахов», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами» и «Песни от всей души».

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