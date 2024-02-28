Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Малахов назвал идеальный подарок на все случаи жизни

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что дарит жене цветы без повода

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущий Андрей Малахов признался в беседе с «Пятым каналом», что считает цветы самым лучшим подарком.

Малахов отметил, что, по его мнению, букеты нужно дарить как на праздники, так и без них. Он назвал подобный презент «идеальным решением». Телеведущий уточнил, что сам дарит своей жене цветы без повода.

«Мне кажется, под праздник это ожидаемо и не очень интересно», — объяснил шоумен.

Малахов женат на журналистке Наталье Шкулевой с 2011 года.

22 февраля Малахов признался, что с юности хотел работать на телевидении. Он рассказал, что свою первую практику на факультете журналистики проходил в программе «Доброе утро».

Малахов заявил, что в его успех верила Елена Миронова. По словам шоумена, телеведущая его поддерживала и приносила модную одежду сына.

Андрей Малахов начал свою карьеру в 2007 году, став главным редактором издания «СтарХит». Он вел такие проекты, как «Малахов», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами» и «Песни от всей души».

Ранее автор песен Пугачевой рассказал, как его поразила певица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами