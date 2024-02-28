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В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова

Певец Эмин Агаларов сообщил об отмене концерта в Челябинске

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Эмин Агаларов анонсировал во «ВКонтакте» изменения гастрольного графика.

Агаларов сообщил, что концерт в Челябинске отменен. Выступление должно было пройти 5 марта 2024 года в театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Причины, почему концерт не состоится, неизвестны. Зрители могут вернуть билеты в месте приобретения.

Эмин добавил, что концерт в Екатеринбурге пройдет 24 марта в ККТ «Космос». А в Тюмени — 25 марта в концертном зале Тюменской Филармонии.

В феврале Эмин Агаларов заявил, что большие деньги и слава не приносят счастья. Он привел в пример таких звезд, как Элвис Пресли, Владимир Высоцкий, Фредди Меркьюри и Джон Леннон. По мнению артиста, они были несчастны.

Агаларов считает, чем успешнее и популярнее человек, тем в меньшем пространстве он вынужден существовать. Он также заявил, что успех может быть губительным для личной жизни.

Эмин назвал деньги инструментом для решения вопросов. Однако, как он считает, на большую сумму нельзя купить счастье.

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