Состоялась цифровая премьера спортивной драмы «Стальная хватка» с Эфроном

Спортивная драма «Стальная хватка» с Заком Эфроном в главной роли вышла в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету отец семейства, рестлер Фриц фон Эрих, проигрывает главный бой в своей карьере, но не собирается останавливаться. Он решает вложить все свои силы в троих сыновей, сделать из них чемпионов. Фриц создает промоутерскую компанию и готовит Керри, Дэвида и Кевина к карьере шоуменов. Они вырастают сильными мужчинами, ничего не знающими в жизни, кроме спорта.

Биографическая лента стала третьим полнометражным фильмом режиссера Шона Дуркина. В каст, помимо Эфрона, вошли Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Харрис Дикинсон («Треугольник печали»), Мора Тирни («Любовники») и Стэнли Саймонс («Маленькая Америка»). Музыку к «Стальной хватке» написал член инди-рок-группы Arcade Fire Ричард Рид Парри.

Фильм вышел в российский прокат 11 января 2024 года. Подробнее о том, почему спортивная лента справляется не со всеми своими задачами, но все равно производит впечатление — читайте в рецензии «Газеты.Ru».

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