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Бородин заявил, что участники СВО отказываются от подарков Киркорова

Глава ФПБК Бородин: ребята в зоне СВО не будут брать подарки от Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров не сможет очистить репутацию поездками в ДНР и ЛНР, уверен руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, исполнителя на эти поездки уговорили заинтересованные люди. В беседе с Tsargrad.tv он заявил, что российские военные не станут брать подарки от артиста.

Активист призвал не приравнивать народные республики к «помывочным и постирочным», утверждая, что за счет поездок туда Киркоров не вернет себе внимание зрителей и концерты.

«Нет, я думаю, что люди, которые находятся в зоне СВО, это ребята, которые находятся на передних позициях, это силовики, добровольческие отряды как бы они все всё прекрасно понимают, что от этого человека брать никто ничего не будет, ни подачки. Потому что грязные все эти подачки, подарки, и вообще Киркоров - грязный сам по себе человек», – заявил Бородин.

Многие артисты ездят в Донбасс по зову сердца, а не в поисках пиара, считает обозреватель «Царьграда» Егор Холмогоров. В качестве примеров она назвал имена таких исполнителей, как Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Ярослав Дронов (Шаман), Роман Билык («Звери»).

Напомним, после поездки в ДНР Киркоров выступил в качестве конферансье на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. После скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой его имя убрали с афиш этой музыкальной церемонии.

Ранее Киркоров прокомментировал попадание в санкционный список Австралии.

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