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Звезда «Реальных пацанов» заявил о возможной потере качества российского кино

Актер Богданов заявил, что российское кино может ухудшиться после ухода Голливуда

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Актер Антон Богданов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что российское кино имеет два пути после ухода зарубежных студий, включая Голливуд.

По словам Богданова, с одной стороны, у российских кинематографистов появилось больше почвы для развития, с другой — качество фильмов может ухудшиться из-за отсутствия конкурентности.

«Это как вам подтвердит любой спортсмен: когда ты не выступаешь на международных соревнованиях, ты теряешь эту международную уверенность. И когда у нас нет прямой сильной конкуренции, то этот большой конвейер кинопроизводства может начать терять в качестве», — поделился артист.

Богданов понадеялся, что российское кино не пойдет по негативному пути, так как его коллеги стараются относиться к работе ответственно. Однако актер не отрицает, что есть люди, делающие «проходные» фильмы.

26 февраля стало известно, что фильм Юрия Хмельницкого «Лед-3» снова возглавил кинопрокаты России и СНГ в выходные. Лента собрала 462,5 млн рублей за период с 22 по 25 февраля. На втором месте оказалась картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Сборы фэнтезийной драмы составили 191,5 млн рублей. На третьем месте — лента Александра Гурьянова «Командир». Она собрала 94 млн рублей за выходные.

Ранее Кустурица рассказал, когда снимет фильмы по Водолазкину и Достоевскому.

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