Ольга Орлова раскрыла свой диагноз

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Telegram-канале, что ей диагностировали остеоартрит с преимущественным поражением локтевых суставов.

У Орловой также обнаружили синдром гипермобильности, остеохондроз позвоночника и системный остеопороз. Звезда отметила, что у нее умеренный риск переломов.

Артистка обратилась к поклонникам, спросив, есть ли люди с аналогичными проблемами. Орлова также задала вопрос, как женщинам принять первые возрастные изменения.

«Как вы с этим справляетесь? Понятно, что ничего страшного. Так живут очень много людей с этим. Главное правильно подобрать терапию, но просто такие два вопроса меня посетили», — поделилась исполнительница.

В феврале Орлова прошла медицинское обследование вместе с дочерью. Артистка пожаловалась на сильные боли в руках, которые испытывает уже полгода. По словам телеведущей, из-за этих проблем она даже не может передать кому-то тарелку.

6 февраля 2023 года Орлова стала матерью во второй раз. У нее появилась на свет дочь Анна от бизнесмена Валерия. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга телеведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина.

Ранее Ольга Орлова вспомнила, как ходила голой в немецкую баню.