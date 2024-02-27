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Назван будущий врио главы «Ленфильма»

«Фонтанка»: врио главы «Ленфильма» станет Эдуард Суворов

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Алексей Даничев/РИА Новости

Временно исполняющим обязанности главы «Ленфильма» станет кинопродюсер Эдуард Суворов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники на киностудии.

Они утверждают, что документ о назначении Суворова на должность в ближайшее время подпишут в Росимуществе.

Издание подчеркивает, что в 2017 году Суворов стал руководителем дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий, а в последнее время работал исполнительным директором в «Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски».

В публикации подчеркивается, что в документах «Ленфильма» Суворов был указан как помощник гендиректора.

До этого стало известно, что московские силовики занялись финансовой дисциплиной киностудии «Ленфильм».

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу «Ленфильма» Федора Щербакова утром 19 февраля. По данным ведомства, он проходит свидетелем по уголовному делу.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что гендиректора киностудии ищут по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, который является супругом телеведущей Тины Канделаки.

Ранее стали известны детали уголовного дела с директором «Ленфильма» и мужем Канделаки.

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