Федосеева-Шукшина согласилась пожертвовать пенсию на помощь госпитализированному Алибасову

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина согласна пожертвовать часть своей пенсии в пользу бывшего мужа Бари Алибасова, которого госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом порталу PROZvezd рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

«Лидия Николаевна, как истинная христианка, жалеет его. Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент. Если в его окружении, конечно, не найдется средств на покупку необходимых лекарств», — заявила Вербицкая-Линник.

По словам адвоката, актриса очень расстроилась, когда узнала о проблемах со здоровьем у Алибасова. Федосеева-Шукшина пожелала продюсеру скорейшего выздоровления.

26 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. Скоро Алибасова могут выписать.

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