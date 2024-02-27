«Это нечестно»: Аффлек просил Лопес не афишировать их отношения в соцсетях

Актер Бен Аффлек в новом документальном фильме «The Greatest Love Story Never Told» («Величайшая и нерассказанная история любви») признался, что не хотел выносить их с певицей Дженнифер Лопес отношения в соцсети. Об этом сообщает People.

По словам Аффлека, когда они с Джей Ло возобновили отношения в 2021 году после почти двадцатилетнего разрыва, он просил не афишировать роман.

«Когда мы начали снова встречаться, я сказал — послушай, я точно не хочу, чтобы отношения были в соцсетях. А потом я понял, что просить об этом нечестно. Как выходить замуж за капитана корабля и жаловаться, что не любишь воду», — посмеялся 51-летний Аффлек.

В апреле 2022 года пара помолвилась, в июле того же года — заключила брак в Лас-Вегасе.

Накануне 54-летняя Дженнифер Лопес и Аффлек попали в объективы папарацци во время прогулки. Супруги страстно целовались на публике и обнимали друг друга.

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