Адвокат Хайдарова раскрыл подробности трагедии после операции в клинике хирурга

Адвокат звездного хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский раскрыл подробности трагедии после операции в клинике врача. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Добровинского, Хайдаров не проводил продюсеру Петру Гаврилову операцию по резекции желудка, после которой мужчины не стало.

«Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию. Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт», — сказал он.

Добровинский предположил, что сообщение о трагедии может быть новой попыткой очернить звездного хирурга.

«Вот не дает он никому покоя. Может быть, потому что так и не удалось никому развести Хайдарова на деньги. Ни певицам, ни их адвокатам, ни примкнувшим к ним с понятной целью…» — рассуждает адвокат.

О случившемся с Петром Гавриловым стало известно 27 февраля. Предположительно, у мужчины после операции началось заражение крови.

Ранее блогерша Лерчек рассказала о проблемах с мужем.