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Звезда «Реальных пацанов» заявил о снобизме в экранном образе Павла Деревянко

Актер Антон Богданов: Деревянко придал снобизма самому себе в новом фильме

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Валерий Мельников/РИА Новости

Актер Антон Богданов, который сыграл антагониста в фильме «Как Деревянко Ломоносова играл», рассказал об отличиях экранного образа Павла Деревянко. Об этом пишет aif.ru.

«Паша старался создать некий собирательный образ московского артиста и предстать таким, каким его хотели бы видеть или видят по телевидению. Хотя в жизни он очень скромный, веселый, добродушный. Но здесь у него есть немного снобизма столичного жителя с большими деньгами», — уточнил Богданов.

Он напомнил, что в новой комедии Деревянко играет самого себя. Богданов, который играл в «Реальных пацанах» персонажа со своим именем, не видит ничего плохого в том, что герой актера — его тезка. По словам артиста, профессионалы в любом случае отыгрывают определенный образ, даже если перевоплощаются в похожих на себя персонажей.

«Все-таки мой Антоха в «Реальных пацанах» — это вымышленный образ. Мы же в жизни себя так не вели, все-таки уже к тому времени окончили Институт культуры», — резюмировал Богданов.

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