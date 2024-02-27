Вдова Жванецкого вспомнила, как забыла ребенка после тусовки

Вдова сатирика Михаила Жванецкого Наталья рассказала, что однажды забыла сына Дмитрия в ресторане после тусовки. Этим женщина поделилась в беседе с kp.ru.

«Миша считал, что жена должна его сопровождать, он хотел, чтобы я ездила с ним на концерты, в театр, на светские мероприятия… А как с маленьким ребенком? Поначалу пыталась Митю брать с собой», — заявила Жванецкая.

Она призналась, что на одном из мероприятий пара «загуляла» с маленьким ребенком допоздна, и тот уснул за спиной у матери.

«Мы пошли к выходу и по дороге я вспомнила, что у меня было что-то еще, кроме сумки…» — вспомнила женщина.

По словам Жванецкой, она вернулась за ребенком, который мирно спал в ресторане. С того момента чета Жванецких решила нанять няню.

Женщина также призналась, что ее супругу нравились тусовки и большие праздники в 90-е годы. По словам вдовы, писателю было важно встречаться со всеми и общаться, а также получать обратную связь от коллег о своей деятельности. При этом женщина назвала сатирика скромным человеком.

Ранее сообщалось, что Ветлицкая переписала свою квартиру на дочь из-за боязни конфискации.