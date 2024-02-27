Сергей Угрюмов назвал 150-летие Союза театральных деятелей важной датой

Празднование 150-летия Союза театральных деятелей России в 2026 году – это очень значительная дата, сказал «Газете.Ru» заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Угрюмов.

«В России много общественных организаций, но указ президента «О праздновании 150-летия Союза театральных деятелей РФ» еще раз подчеркивает значение театра для нашей страны и нашей культуры», — отметил актер.

По словам Угрюмова, Союз театральных деятелей России долгое время помогает решать проблемы артистов.

«Артисты тоже люди. У них тоже могут возникать проблемы. Союз театральных деятелей долгое время берет на себя решение проблем и трудностей сотрудников театров», — отметил Угрюмов.

Актер подчеркнул, что «указ президента еще раз подчеркивает важность того дела, которым мы занимаемся».

Ранее стало известно, что 150-летие Союза театральных деятелей России отметят на государственном уровне. Соответствующий указ о праздновании юбилея организации подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.