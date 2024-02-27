Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сергей Угрюмов назвал 150-летие Союза театральных деятелей важной датой

Актер Угрюмов: театр и кино много значат для России

Празднование 150-летия Союза театральных деятелей России в 2026 году – это очень значительная дата, сказал «Газете.Ru» заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Угрюмов.

«В России много общественных организаций, но указ президента «О праздновании 150-летия Союза театральных деятелей РФ» еще раз подчеркивает значение театра для нашей страны и нашей культуры», — отметил актер.

По словам Угрюмова, Союз театральных деятелей России долгое время помогает решать проблемы артистов.

«Артисты тоже люди. У них тоже могут возникать проблемы. Союз театральных деятелей долгое время берет на себя решение проблем и трудностей сотрудников театров», — отметил Угрюмов.

Актер подчеркнул, что «указ президента еще раз подчеркивает важность того дела, которым мы занимаемся».

Ранее стало известно, что 150-летие Союза театральных деятелей России отметят на государственном уровне. Соответствующий указ о праздновании юбилея организации подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами