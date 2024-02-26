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Уточнена причина госпитализации Алибасова

Shot: гипертонический криз стал причиной госпитализации продюсера Алибасова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Причиной госпитализации продюсера Бари Алибасова стал гипертонический криз — резкий подъем артериального давления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала супруга Алибасова Елена Калинина, артист чувствует себя хорошо и остается в реанимации, где его не беспокоят другие пациенты.

Признаков инсульта у продюсера, по ее словам обнаружено не было, врачи смогли быстро стабилизировать его состояние и привести давление в норму.

Алибасову предстоит провести в больнице еще несколько дней.

Калинина опровергла информацию о том, что у мужа была частично парализована правая половина тела. Продюсер, уточнила Калинина, уже хочет вернуться к работе: требует привезти ему ноутбук и записную книжку прямо в реанимационную палату, но семья не соглашается и просит его отдохнуть.

26 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.

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