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Организаторы отрицают, что школьница получила травму на концерте рэпера Шайни

Организатор назвал спектаклем травму, полученную школьницей на концерте Шайни

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Телеграм-канал «Шайни»

В понедельник, 26 февраля, СМИ сообщали, что школьница была госпитализирована с черепно-мозговой травмой в Москве после того, как в нее прилетела бутылка на концерте рэпера Шайни (Никиты Полякова). Организатор мероприятия объяснил «Газете.Ru», что у пострадавшей стороны запрашивали подтверждающие травму документы, однако их не предоставили. По его словам, камеры наблюдения также не зафиксировали инцидент, а все происходящее было похоже на «спектакль».

«Данного инцидента не было, у девочки запрашивали документы, подтверждающие травмы, но ничего не предоставили. Также просматривали записи с камер видеонаблюдения, на них не было ничего замечено. Артист уехал с площадки еще до этого «инцидента». Девушке пытались оказать помощь, но это больше было похоже на спектакль, а не на настоящую травму», — сказал организатор.

26 февраля Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве госпитализировали 14 летнюю школьницу, получившую травму на концерте рэпера Шайни (Никиты Полякова), состоявшемся 24 февраля. По данным издания, девочка получила черепно-мозговую травму из-за того, что в нее прилетела бутылка, брошенная в зрительный зал диджеем. Отмечается, что у пострадавшей были разбиты нос и очки, она до сих пор жалуется на головные боли. При этом уточняется, что организаторы концерта доказывали полицейским, что бутылку никто не бросал. Семья школьницы написала заявление в полицию.

Никита Поляков начал свою карьеру в 2019 году, когда стал участником группы «Слэттхуд». Через год он покинул коллектив, а в 2021-м записал песню «Kash Routine» с блогером Uglystephan. Шайни стал известен в 2022 году после выхода трека «yeyo!». На данный момент артист выпустил два альбома.

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